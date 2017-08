Nga e hëna ulje e konsiderueshme e temperaturës

Paraqitje lokale e vranësirave jostabile me shi afatshkurtër dhe bubullima të rralla, priten sot dhe nesër në orët e pasdites, paralajmëron DPHM. Deri të shtunën moti do të jetë kryesisht shtabil dhe i ngrohtë kur do të jetë edhe më ngrohtë, deri në 38 gradë Celsius në juglindje të vendit. Të dielën nga fundi i ditës do të ketë shi lokal të rrëmbyeshëm me bubullima, ndërsa të hënë pritet mot me vranësira me reshje më të mëdha të shiut, erë të forcuar dhe ulje e konsiderueshme e temperaturës së ditës.