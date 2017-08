Nga Bllata në Bllacë përmes Mavrovës

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 14 gusht – Rruga e Arbrit, që do të lidh Tiranën me Dibrën, për të vazhduar më tej në Gostivar, Tetovë dhe deri në vendkalimin Bllacë me Kosovën, pritet të përfundojë në fund të vitit 2021, shkruan gazeta KOHA. Në Maqedoni pritet që vazhdimi i Rrugës së Arbrit të lidhë Dibrën me Shkupin përmes Mavrovës dhe jo përmes variantit të mëparshëm, përmes Kërçovës. Këtë e tregojnë edhe planet qeveritare, ku ndërtimi i aksit rrugor nga Ura e Boshkut deri në Izvor të Kërçovës theksohet se paraqet opsion të mundshëm vetëm në rast se gjenden mjete financiare, ndërsa planifikohen mjete për riparimin e aksit rrugor Mavrovë–Dibër.

Për ndërtimin e saj kanë lobuar dibranët nga të dyja anët e kufirit shtetëror midis Maqedonisë dhe Shqipërisë, për shkak se këtë projekt e shohin si jetik për gjallërimin ekonomik të të dy Dibrave. Kryetari i Dibrës, Ruzhdi Lata, thotë se në Maqedoni pritet që Rruga e Arbrit të lidhë Dibrën me Shkupin përmes Mavrovës dhe jo përmes variantit të mëparshëm përmes Kërçovës.

“Lidhja e ardhshme e Rrugës së Arbrit do të jetë nga vendkalimi kufitar Bllatë deri në Bllacë me Kosovën dhe rruga do të kalojë përmes Mavrovës. Gjithashtu pritet të përfundojnë punimet në aksin rrugor Ura e Boshkut deri në Dibër, ndërsa në realizim e sipër është aksi rrugor prej Dibrës deri në vendkalimin Bllatë. Në ndërkohë është parashikuar të realizohen edhe punime të konsiderueshme në riparimin e aksit rrugor Ura e Boshkut deri në Mavrovë”, thotë Lata për gazetën KOHA. Se në plan të parë është që lidhja e Dibrës me Shkupin të realizohet përmes Mavrovës dhe jo përmes Kërçovës, konfirmohet edhe nga planet e ekzekutivit të ri për riparimin dhe ndërtimin e rrugëve të ndryshme në periudhën e ardhshme. Në programin e punës së qeverisë për lidhjen e përfolur të mëparshme nga Ura e Boshkut deri në Izvor të Kërçovës, që do të lidhte Rrugën e Arbrit me autostradën Kërçovë-Ohër, theksohet se ky opsion paraqitet si mundshëm vetëm në rast se gjenden mjete financiare për ndërtimin e saj. “Parashikohet rikonstruim dhe zgjerim i rrugës rajonale Dibër-A4, gjegjësisht të lidhjes së saj përmes Mavrovës me kufirin me Kosovë. Pritet edhe përfundim i ndërtimit dhe rikonstruimit të rrugës shtetërore Р2235, apo aksit rrugor prej Haneve të Mavrovës deri në fshatin Mavrovë, gjegjësisht nga Diga e Mavrovës deri te Kanali i Beliçicës. Planifikohet edhe bisedime rreth financimit të mundshëm të ndërtimit të rrugës së re rajonale Izvor-Ura e Garit”, thuhet në plan Programin qeveritar 2017-2020. Gjithashtu, planifikohet edhe vendosja e rrjeteve mbrojtëse nga rrëshqitja e dheut dhe paraqitja e gurëve në rrugë në aksin rrugor Ura e Boshkut–Dibër, si dhe vendosja e rrjeteve mbrojtëse edhe në aksin rrugor gjatë rrjedhës së Lumit Radika.

Prej 25 vitesh banorët e Dibrës së Madhe dhe të Vogël kanë pritur ndërtimin e Rrugës së Arbrit, e cila shkurton distancën me Tiranën në më pak se 100 kilometra dhe paraqet shpresë për zhvillimin ekonomik të të dy Dibrave, si dhe rrit perspektivën e zhvillimit të turizmit. Ajo konsiderohet si një arterie e rëndësishme rrugore që forcon lidhjen e Shqipërisë me Maqedoninë dhe me korridoret rajonale të komunikacionit. Rruga e tanishme Tiranë–Maqellarë, ku ndahet në dy drejtime – për në Peshkopi dhe Dibër të Madhe, është e keqmbajtur në mjaft segmente, e lodhshme dhe e gjatë. Me shpejtësi të zakonshme duhen rreth 4 orë për të mbërritur në Dibër të Madhe dhe pak më shumë për të mbërritur në Peshkopi, si edhe anasjelltas në Tiranë. Projekti i Rrugës së Arbrit e shkurton këtë udhëtim në rreth dy orë. Qeveria shqiptare të enjten njoftoi se ga ana tjetër, sipas ofertës së propozuar nga kompania “Gjoka Konstruksion”, rruga do të kushtojë 33.6 miliardë lekë, ose rreth 250 milionë euro dhe ndërtimi i saj do të zgjasë 46 muaj. Megjithatë në garën e fortë për ndërtimin e saj pritet të marrin pjesë edhe kompani të huaja me renome nga Turqia si dhe shtete të tjera perëndimore, të çilat në muajin tetor do të fitojnë tenderin për ndërtimin e saj me koncesion. Për ndërtimin e Rrugës së Arbrit, Qeveria Shqiptare kishte në diskutim tri variante: atë të dhënies me koncesion, të financimit për ndërtimin e

rrugës nga buxheti i shtetit, apo investimin e segmentit alternativ Dibër-Librazhd-Tiranë. Si duket kostoja e lartë e projektit ka orientuar ndërtimin nëpërmjet partneritetit publik-privat. Ndërtimi i saj ka qenë një prej premtimeve më të mëdha në thuajse të gjitha fushatat që janë zhvilluar pas rënies së komunizmit në Shqipëri , por për arsye të ndryshme, ka mbetur një projekt në sirtar, edhe pse me vite ishte një prej kërkesave kryesore të komunitetit dibran. Ndryshe, Rruga e Arbrit, duhet te lidhë Detin Adriatik dhe Detin e Zi, si dhe të përmirësojë transportin e brendshëm ndërmjet Tiranës dhe Durrësit dhe të gjithë pjesës veriore të Shqipërisë, po ashtu edhe transportin e brendshëm në Maqedoni, Kosovë dhe Bullgari.

