New York-u 32 milionë dollarë për luftën kundër minjve

New York, qyteti më i madh dhe qendra ekonomike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), ka ndarë buxhet prej 32 milionë dollarësh për luftën kundër minjve. Bashkia e New York-ut ka rritur synimin në luftën kundër minjve, numri i të cilëve në këtë qytet supozohet të jetë rreth dy milionë. Kryesia e Bashkisë ka njoftuar se ka ndarë buxhet prej 32 milionë dollarësh për të reduktuar rreth 70 për qind të këtyre brejtësve, që njihen për dëmin në shëndetin e njeriut në këtë qytet. “Nuk i pranojmë minjtë si pjesë normale e jetës në New York”, ka thënë kryetari i bashkisë Bill de Blasio në një deklaratë. Blasio ka theksuar se rajone të synuara të kësaj lufte janë Chinatown, East Village dhe Lower East Side në Manhattan, Bushwick dhe Bedford-Stuyvesant në Brooklyn dhe Grand Cocourse në Bronx. Në kuadër të luftës kundër minjve, qyteti planifikon të vendosë kompaktorë solarë për mbeturina dhe kuti të çelikut, për t’i zëvendësuar shportat e vjetra prej teli. Në Grand Concourse të Bronxit në muajin shkurt ishte raportuar për një të vdekur nga “leptospiroza” e ngjitur në urinën e minjve. Nga ana tjetër, Drejtoria e Shëndetësisë e New York-ut ka njoftuar se që nga viti i ri kanë marrë mbi 10 mijë ankesa nga qytetarët lidhur me minjtë. Në ndërkohë, shefja e Departamentit të Sanitarisë së New York-ut, Kathryn Garcia, u është drejtuar njujorkezëve duke thënë se “Mënyra më e mirë për t’i zhdukur minjtë është që ata të privohen nga koshet e mbeturinave në shtëpi dhe ushqimet në koshet e mbeturinave në rrugë”.