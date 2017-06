Nëse vuani nga këto probleme, pini lëng limoni në vend të ilaçeve

Pirja e një gote me lëng limoni është nga ritualet më të shëndetshme të mëngjesit. Lëngu i limonit është antioksidant i mahnitshëm dhe është i mbushur me vitamina B, C, kalium, karbohidrate, dhe komponentë tjerë të shëndetshëm. Konsumimi i rregullt i lëngut të limonit e forcon sistemin e imunitetit, e përmirëson sistemin e tretjes, e zvogëlon urinë, stimulon humbjen e peshës, etj. Prandaj, disa ekspertë të mjekësisë alternativës e rekomandojnë konsumimin e lëngut të limoni për t’i trajtuar disa probleme shëndetësore. Këto probleme shëndetësore janë.

AKNET. Uji me lëng limoni e parandalon shfaqjen e akneve dhe i zvogëlon efektet acidike. Mjafton ta pastroni fytyrën me një limon të shtrydhur dhe do t’i vëreni efektet.

GURËT NË VESHKA. Kaliumi e rrit nivelin e citratit në urinë, gjë që e parandalon formimin e oksalateve.

NDIKON NË HUMBJEN E PESHËS. Vitaminat në limon e rregullojnë sheqerin në gjak. Ky frut është i pasur me pektin, fibër i cili ndihmon në kontrollimin e urisë. Lëngu i limonit e përmirëson sistemin e tretjes, etj. Përveç këtyre, lëngu i limonit është i mirë edhe për forcimin e thonjve, trajtimin e gripit, i liron dhimbjet e muskujve pas një sesioni të vështirë me ushtrime fizike, etj.