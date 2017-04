Nënat që vuajnë nga ky shqetësim, rrezikojnë të lindin fëmijë autik

Nënat, të cilat vuajnë nga sindroma policistike e vezoreve, janë më të rrezikuara që të lindin fëmijë me probleme me autizmin. Është ky përfundimi në të cilin ka dal një studim suedez i kryer, i cili është i pari në llojin e tij që mbështet teorinë që ekspozimi i hershëm ndaj hormoneve të seksit mund të luajë në rol të rëndësishëm në rrezikun për zhvillimin e autizmit tek fëmijët. Sindroma policistike e vezoreve është një sëmundje, ku çrregullimi hormonal mund të shkaktojë ndryshime në ciklin menstrual, cistet e vezoreve, probleme me mbetjen shtatzënë dhe probleme të tjera shëndetësore. Ajo prek 5-15% të grave të moshës së re. “Zbuluam se diagnoza e sindromës policistike të vezoreve tek nëna rrit rrezikun e autizmit tek pasardhësi me 59%”, thotë autori kryesor i studimit, Kyriaki Kosidou, nga departamenti i shkencave të shëndetit publik tek Instituti Karolinska në Stokholm, përcjell Shije.al. Gjatë studimit u vëzhguan rreth 24 mijë fëmijë autikë të lindur në Suedi mes viteve 1984-2007. Hulumtuesit shkencorë më pas i krahasuan ata me 200 fëmijë të tjerë pa probleme me zhvillimin mendor. Rreziku i autizmit është më i madh tek nënat të cilat vuajnë si nga sindroma policistike e vezoreve ashtu edhe obeziteti, një gjendje e zakonshme e kësaj sindrome që lidhet më shumë me rritjen e androgjeneve. Androgjenët janë hormone seksuale përgjegjëse për zhvillimin e karakteristikave mashkullore. Këto hormone luajnë gjithashtu një rol në zhvillimin e trurit dhe sistemit nervor qendror. Gratë me sindromën policistike të vezoreve kanë nivele më të larta të androgjeneve, madje edhe gjatë shtatzënisë.