Në vend të MASH-it, shkollën e sanojnë mërgimtarët!

Vjollca SADIKU

Dibër, 13 gusht – Aktivitetet humanitare të mërgimtarëve dibranë nga SHBA-të nuk kanë të ndalur. Grupi tanimë i njohur humanitar nga SHBA-ja, i cili ka edhe përfaqësuesit të tyre në vendlindje, pas sigurimit të tre shtëpive për familje të varfra në Dibër, aktualisht po realizon sanimin të korridoreve në shkollën më të madhe nëntëvjeçare “Penestia”. Duke marrë parasysh se aktiviteti i tyre do të vazhdojë, disa mërgimtarë nga ky grup që erdhën nga SHBA-ja nga së afër panë gjendjen në këtë objekt arsimor. Ata, duke parë situatën teje të rëndë të objektit, paralajmëruan edhe vazhdimin e investimeve në drejtim të sanimit edhe të klasave. Ky grup i humanistëve para disa kohësh bëri edhe sanimin e pjesëve sanitare dhe disa klasa, ndërsa tani vazhdojnë investimet me qëllim që të përmirësohet situata në fjalë. Udhëheqësit e këtij grupi humanitar i takuam pikërisht në objektin e shkollës “Penestia”, ku tashmë kanë filluar punimet. Aktivisti dhe koordinatori Edmond Imeri thotë për gazetën KOHA se mërgimtarët dibranë që i takojnë këtij grupi, dhe i cili nga dita në ditë rritet në numër, duan që ta ndihmojnë vendlindjen e tyre. Ai thotë se dëshira e mërgimtarëve dibranë në Amerikë është që fëmijët të mësojnë në kushte të mira, “meqë nga ditët e para të shkollimit fillojnë edhe njohurit e para arsimore”. “Shumë shpejt, përveç sanimit të korridoreve, do të sigurohen mjete me të cilët do të fillojë sanimi edhe i pjesëve të tjera të shkollës. Ne si mërgimtarë kemi ndihmuar dhe do të ndihmojmë vëllezërit tanë dibranë. Pjesa dërmuese e mërgimtarëve që janë në këtë grup humanitar janë dibranë mërgimtarë të cilit janë të klasës së mesme. Deri tani kemi siguruar disa shtëpi për familje të pastrehë. Vetëm gjatë këtyre muajve siguruam tre shtëpi për këtë kategori të familjeve sociale. Është një gjest i madh tu sigurosh kulm mbi kokë atyre që ai kulm u mungon”, thotë Imeri. Humanizimi është prezent tek çdo dibranë, shton më tej ai, ndërsa shprehet se aktivitetet humanitare do të rriten dhe grupi tenton që të rris edhe numrin e humanisteve mes mërgimtarëve. Bekim Paçuku, po ashtu aktivist i denjë i këtij grupi, thekson se ndihmat për Dibrën nuk do të ndalen kurë. “Pas sigurimit të shtëpive për të pastrehët, tani sanohet objekti i shkollës. Është mëkat që fëmijët të shkollohen në këto kushte, të cilët nuk i plotësojnë asnjë standard themelor. Investimet duhet t’i bëjë Ministria, po ja që ajo nuk ndodhë. Kjo është diskriminim dhe prandaj ne si humanistë nga mërgimi ndajmë mjete për të sanuar shkollën”, thotë Paçuku dhe shton se interesimi për ndihmë nga mërgimtarët është në nivel të lartë. Paçuku ka ftuar që grupit t’i bashkangjiten edhe mërgimtarët dibranë të Evropës, ndërsa shpreson se së shpejti – në këtë shkollë do të bëhen investime edhe më të mëdha. Koordinatori i aktiviteteve në Dibër, Skënder Kërçishta, deklaroi se falë mërgimtarëve nga Amerika, deri tani janë bërë shumë vepra humanitare. “Ne në Dibër mirëpresim këto aktivitete dhe si koordinator lokal, do të vazhdojmë të punojmë pa ndërprerë”, siguron për KOGA Kërçishta dhe shton se humanizmi i këtij grupi deri tani ka dhanë shumë efekte. Drejtori i shkollës më të madhe në qytet, Ramadan Imeri, shprehet se nuk mund të gjej fjalë miradie për të falënderuar këtë grup humanitar, të cilët sanojnë korridoret e shkollës, si dhe rrjetin e ujësjellësit i dëmtuar tepër shumë. “Ne nuk mund ti sanojmë ngaqë mjetet mungojnë, por fal këtyre vëllezërve tanë, dhe kjo shkollë po fillon të marrë pamjen që duhet”. Imeri shton se ky grup edhe viteve të kaluar ka kontribuar në sanimin e disa kasave dhe shpreson se edhe në të ardhmen, do të vazhdojnë të kontribuojnë në rregullimin e klasave të tjera që janë tejet të dëmtuara. Përndryshe, sipas koordinatorëve të këtij grupi humanitar, përveç sanimit të shkollës, do të vazhdojnë me aktivitetet për sigurimin të shtëpive për të pastrehët, por do të realizojnë edhe aktivitete të tjera humanitare. (koha.mk)