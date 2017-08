Dy autobusa janë djegur herët në mëngjes në lagjen Mllaki, Gostivar, nga shkaqe të panjohura deri më tani, kumtoi policia. Njëri autobus ka qenë me targa të Maqedonisë, ndërsa tjetri me të Zvicrës. Zjarri është lokalizuar, ndërsa ekspertizë në vendngjarje do të kryejë një ekip nga Stacioni policor Gostivar.