Në “dhomën e luftës” Trump mblodhi burrat për Sirinë (FOTO)

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer ka publikuar një fotografi të Donald Trumpit dhe këshilltarëve të tij më të lartë nga Florida kur u mor vendimi për të bombarduar Sirinë.

Në foton e publikuar në Twitter, presidenti amerikan ishte në vendpushimin e tij në Florida për të biseduar me presidentin kinez Xi Jinping, kur dha urdhër për nisjen e raketave në Tomahawk që do të kishin synim bazën ajrore të Bashar al- Asadit në Siri, shkruan The Guardian. Imazhet e lëshuara nga Spincer të premten, shfaqin Tumpin të ulur në një tavolinë me Sekretarin e Shteit Rex Tillerson, sekretarin e tregtisë Wilbur Ross, këshilltarin e sigurisë kombëtare HR McMaster, shefin e Shtabit Reince Preibus, këshilltarin special dhe dhëndrin e tij Jared Kushner dhe të tjerët. Në këtë takim është vërejtur prania e një femre e cila ishte e vetmja në këtë dhomë me presion. Ajo ishte zëvendësja e këshilltarit të sigurisë kombëtare Dina Powell. Grupi thuhet se ka diskutuar për reketët që do të lëshoheshin në Siri.

Pamjet nga takimi i Trumpit menjëherë janë krahasuar me ato të viti 2011, kur presidenti Barack Obamës, Hillary Clinton, Joe Biden dhe të tjerë të cilët shikonin sulmin që vrau Osama bin Laden. Dallimi kryesor i fotove është, se fotoja e Obamës është bërë në Shtëpinë e Bardhë në dhomën e veçantë, ndërsa e Trumpit dhe ekipit të tij është bërë në Mar-a-Lago, Florida. Kujtojmë, se SHBA ka gjuajtur 60 raketa në bazën ajrore siriane pranë Homossit, nga i cili vend Amerika pretendon se kanë fluturuar aeroplanët e Assadit më të cilët janë hedhur armë kimike mbi civilët në Siri.