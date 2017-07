Në cilën moshë foshnja duhet të përdor jastëkun?

Në muajt e parë të jetës foshnja fle pa jastëk. Për sigurinë e tij ju keni hequr çdo gjë të dëmshme nga shtrati i tij, të cilat mund të shfaqen gjatë natës kur ai fle.

Cili është rreziku? Kujdes, nëse për të rritur të fle me jastëk është diçka e zakonshme, për foshnjat është ndryshe. Në fakt gjatë gjumit fëmijët nuk duhet të kenë probleme me frymëmarrjen, si pasoje e elementeve te jashtëm. Atij mund ti bllokohet frymëmarrja. Për këtë arsye prindërit duhet të jenë gjithmonë të kujdesshëm gjatë gjumit të foshnjës së tyre për të parandaluar vdekjen e tyre. Kështu që për t’i garantuar fëmijës një gjumë të mirë, jastëku duhet te hiqet nga shtrati derisa ai te mbushe moshën 2 vjeç. Pra, në moshën 2 vjeç, jastëku do e ndihmojë atë të rregullojë frymëmarrjen dhe të tresë ushqimin me mirë.