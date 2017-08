NDRANGETA, pse askush nuk përballet me një prej mafieve më të rrezikshme të botës? 4 korrikun e shkuar, qindra policë dhe karabinierë morën pjesë në një nga operacionet më të mëdha kundër Ndrangetës, mafies kalabreze, që rezultoi me 116 arrestime. Mes të arrestuarve përfshihen kryebashkiakët e dy qyteteve italiane. Të gjithë të ndaluarit akuzohen për trafik droge dhe armësh, vrasje, grabitje dhe gjobëvënie. Megjithatë, vërtetimi i përfshirjes në krim të personave të arrestuar do të jetë akoma më i vështirë se ndalimi i tyre