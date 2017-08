Ndodhë edhe kjo: NASA kërkon agjentë që të mbrojnë Tokën

Disa studiojnë sëmundje ngjitëse dhe trajtime efektive, të tjerë sigurohen që droga, ushqimi, automjetet ose produktet e konsumit të përmbushin kërkesat e tyre dhe të mos dëmtojnë askënd. Por, sipas shkrimit të “Business Times”, që e transmeton Syri, shqetësimet në zyrat qendrore të NASA-s janë të tjera, shkruan syri.net. Agjencia hapësinore duket se është e shqetësuar nga ndeshja e mundshme me jashtëtokësorët. Me anë të një lajmërimi të bujshëm, ajo hapur vende pune për “oficerë të mbrojtjes planetare”. Pagesa? Një rrogë me gjashtë zero, nga 124.406 dollarë deri në 187,000 dollarë në vit, plus përfitimet. Një pozicion i rrallë dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm. Sipas Catharine Conley, oficerja e vetëm e NASA-s për mbrojtjen e planetit që nga 2014-ta, zyrtarët e mbrojtjes planetare kanë për detyrë të sigurojnë që njerëzit nuk do të kontaminojnë planetet, hijet dhe objektet e tjera në hapësirë. Gjithashtu, ata duhet të ndihmojnë në parandalimin e mikrobeve të huaj që të përhapen në Tokë. Por sipas studiuesve, NASA është e shqetësuar nga sinjalet e shpeshta aliene drejt Tokës. Punësimi i agjentëve për të mbrojtur planetit tone mund të jetë vetën një nga masat e agjencisë.