Ndihma do të varet nga kompanitë vendore Ekzekutivi i ri paralajmëron se do të ndryshohet praktika e deritanishme, ku kompani të caktuara të huaja kanë fituar ndihmë shtetërore edhe deri në 50 për qind të investimit, ndërsa nga ana tjetër, gati me asgjë ose deri një për qind kanë shfrytëzuar furnizimet në tregun vendor

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 15 korrik – Qeveria e re do të vazhdojë të subvencionojë investitorët e huaj, por megjithatë ndihma shtetërore në të ardhmen në një pjesë të madhe do të varet nga niveli i bashkëpunimit të tyre me firmat vendore, shkruan gazeta KOHA. Ekzekutivi i ri paralajmëroi se do të ndryshohet praktika e deritanishme, ku kompani të caktuara të huaja kanë fituar ndihmë shtetërore edhe deri në 50 për qind të investimit, ndërsa nga ana tjetër, me gati asgjë ose deri një për qind nga lëndët e para apo shërbimet është furnizuar në tregun vendor. Pra, pritet që të vazhdohet me politikën e deritanishme të tërheqjes së investimeve të huaja, por me ndryshime të caktuara, ndërsa Qeveria e re do të angazhohet për transparencë maksimale lidhur me procesin e tërheqjes së investimeve të huaja, me qëllim që opinion të dijë se çka japim dhe çka fitojmë që të mund të maten efektet e investimeve të huaja në Maqedoni.

MARRËVESHJET PËR INVESTIMET E HUAJA, PUBLIKE

Është paralajmëruar edhe trajtim i barabartë i investitorëve vendore që eksportojnë jashtë shtetit që kanë në fokus rritjen, zgjerimin e kapaciteteve dhe depërtimi në tregje të reja, i njëjtë si ai i investitorëve të huaj, që gjithashtu kanë në fokus eksportin e prodhimeve të tyre jashtë kufijve të Maqedonisë. Nuk do të ndryshohen benefitet që ato i kanë lidhur me dhënien me qira afatgjate të tokës, lirimin nga tatimet, infrastrukturën deri te fabrika si dhe kushtet e tjera themelore që i kanë për realizimin e investimit. Pritet në të ardhmen të shpallen publikisht edhe marrëveshjet për investimet e huaja, ndërsa kërkohet edhe mundësi ligjore që marrëveshjet e deritanishme të bëhen publike për opinionin. Janë ndaluar edhe reklamat për Maqedoninë në mediat e huaja si BBC dhe CNN, të lidhura me tërheqjen e investimeve të huaja në vend. Pritet edhe ulja e numrit të promotorëve ekonomik, nga 32 në 18, që do të integrohen në ambasadat e Maqedonisë si atashe ekonomik. Në të ardhmen, gjithashtu investitorët e huaj vetë do t’i paguajnë kontributet për sigurim shëndetësor dhe pensional.

Sipas zëvendës kryeministrit për Çështje Ekonomike, Koço Angjushev, nga analizat e deritanishme shihet se bashkëpunimi me kompanitë vendore është minimal, andaj do të kërkohet model i ri, për shkak se nëse nuk rritet ekonomia e vendit, një model i tillë është i paqëndrueshëm në suaza afatgjate. Ai shton se të gjithë investitorët e huaj duhet të jenë maksimalisht të mbrojtur, të ndjehen komod dhe të punojnë në mënyrë komode, por, sipas tij, është shumë i rëndësishëm edhe bashkëpunimi më i madh midis investitorëve të huaj dhe ekonomisë së Maqedonisë. Angjushev, më tej thekson se nuk do të bëhet presion ndaj investitorëve të huaj që të punojnë me bizneset vendore, por do të punohet me kompanitë vendore që të rritet kapaciteti i tyre dhe ato të jenë partneri kryesor i investitorëve të huaj. Gjithashtu, të gjitha masat e mbështetjes që vlejnë për investitorët e huaj do të vlejnë edhe për investitorët vendor të orientuar në eksport.

“Qeveria e re do të vazhdojë me përkrahjen e investimeve të huaja, por me një dallim të vogël. Nëse investitorët e huaj vijnë dhe kanë trajtim të një “kutie të zezë”, sjellin gjysmë prodhime dhe lëndë të para prej diku, dhe këtu shfrytëzojnë vetëm fuqinë punëtore, ndërkaq i tërë prodhimi del prej Maqedonie dhe nuk ka asnjë interaksion me ekonominë e Maqedonisë, atëherë ne si shtet nuk kemi ndonjë fitim të madh nga investitorët e huaj. Këtë do ta ndryshojmë dhe do të bëjmë një model ku kompanitë e huaja do të jenë gjeneratori i vërtetë i rritjes së ekonomisë së Maqedonisë, që mund të ndodh vetëm nëse ato më shumë bashkëpunojnë me ekonominë e vendit dhe kompanitë vendore. Investitorët e deritanishëm nuk mund t’i detyrojmë me zor që të bashkëpunojnë me kompanitë e Maqedonisë, për shkak se ata kanë të drejtë të thonë se tek kompanitë vendore nuk mund të gjejnë cilësi adekuate, nuk janë kompatibile me prodhimtarinë e tyre e kështu me radhë. Por, nga ana tjetër, ne kemi Bankën e Maqedonisë për Përkrahje të Zhvillimit dhe ne, si Qeveri, përmes saj do të përmirësojmë dhe rrisim kapacitetin e tyre në atë nivel që të mund të ofrojnë cilësi dhe sasi që do të jetë e kënaqshme për investitorët e huaj“, thekson zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Koço Angjushev.

NEVOJAT REALE TË INDUSTRISË

Në të ardhmen nevojitet të tërheqim asi lloj investitorësh të huaj që më shumë do të bashkëpunojnë me ekonominë vendore. Për të gjithë investitorët e huaj që do të vijnë në të ardhmen pak do të ndryshojmë modelin e subvencionimit. Ky i fundit do të vazhdojë, por do të jetë i lidhur me përqindjen e bashkëpunimit me kompanitë vendore. Në këtë mënyrë dëshirojmë të arrijmë rritjen e bashkëpunimit midis investitorëve të huaj dhe kompanive vendore , me qëllim që përmes këtij procesi të mund të rriten edhe kompanitë vendore, shton më tej Angjushev.

Me fjalë të tjera, investitorët e huaj janë të mirëseardhur në Maqedoni, e cila si shtet do të bëjë çmos që të rrisë nivelin e investimeve të huaja, por do të bëjë çdo gjë edhe të rrisë bashkëpunimin e tyre me kompanitë vendore, nënvizon Angjushev.

Gjithashtu, kompanitë vendore, sipas tij, kanë në disponim edhe mjetet nga IPA fondet, në kuadër të së cilave ekziston një sërë masash, ndërsa Qeveria do të mundësojë që ato të jenë të kapshme për nevojat reale të industrisë, blerjen e makinerive, por jo edhe për shërbime konsulente, ngjashëm me përvojat në të kaluarën ku nga 20 milionë euro të programeve evropiane bile tre milion euro janë shfrytëzuar për shërbime konsulente. Është paralajmëruar edhe ndryshimi i rregullave që vlejnë për kompanitë e huaja që marrin pjesë në tenderët dhe furnizimet e mëdha shtetërore në ekonomi dhe energjetikë, ku çdo kompani që dëshiron të shesë pajisje apo prodhime ku shteti dhe kompanitë shtetërore paraqiten si furnizues, do të duhet patjetër që të blejë prodhime nga Maqedonia në vlerë prej 20 për qind të vlerës së kontratës.

Në ndërkohë, për efektet jo shumë të mëdha të investitorëve të huaj për ekonominë e Maqedonisë, flet edhe fakti se në vitin e kaluar nga zonat e lira ekonomike, ku punojnë fabrikat e investitorëve të huaj është realizuar neto eksport prej 280 milionë euro, që si shumë fitohet kur minusohet dallimi midis eksportit dhe importit në zonat e lira ekonomike. Vetëm totali i eksportit nga zonat e lira ekonomike në vitin 2016 ka qenë i vlefshëm një miliardë e 710 milionë euro.

