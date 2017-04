Ndërron jetë 13 vjeçari nga Pallatica

Tetovë, 9 prill-Ka ndërruar jetë në Spitalin e Shkupit të dielën rreth orës 10.00, nxënësi 13 vjeçar, Artin idrizi, nga fshati Pallaticë i Komunës së Zhelinës që u plagos para disa ditëve në oborrin e shkollës fillore “Fan Noli” nga një 17 vjeçar. Lajmin e kanë bërë të ditur nga Bashkësia lokale e këtij fshati, të cilët njoftuan se 13 vjeçari nuk u mbijetoi plagëve edhe përkundër informatave se gjendja e tij ka qenë stabile. Sipas tyre, lajmin e kanë marrë në mëngjes nga familjarët dhe përfaqësues të Bashkësisë lokale kanë shkuar në klinikat e Shkupi për të marrë më shumë informacione dhe detaje si dhe për të qëndruar pranë familjes Idrizi në këto moment të rënda. 13 vjeçari, të martën e kaluar, pas një zënke me një 17 vjeçar u plagos rëndë dhe dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës me plagë nga arma e zjarrit në gjoks. Për shkak të plagëve serioze i njëjti është dërguar në Klinikat e Shkupit, ku edhe qëndroi disa ditë në gjendje kome. Pas marrjes së masave të policisë është vërtetuar se ngjarja ka ndodhur në oborrin e shkollës fillore “Fan Noli” në fshatin Pallaticë, me ç`rast një 17 vjeçar me pistoletë ka shtënë në drejtim të 13 vjeçarit..Sipas policisë, 17 vjeçari ishte arrestuar dhe është nën përkujdesje të institucioneve të drejtësisë. Përndryshe, varrimi i të ndjerit pritet që të bëhet nesër në varrezat e fshatit Pallaticë. (U.H.)