Navas rikthehet te Sevilla

Jesus Navas rikthehet aty ku filloi çdo gjë, rikthehet te Sevilla, në shtëpinë e tij. 31-vjeçarit të cilit i përfundoi kontrata me Manchester Cityn me 31 qershor ka nënshkruar me klubin spanjoll kontratë katër vjeçare. Navas është lojtari me më së shumti paraqitje në histori të Sevillas. Për atë kishin shfaqur interesim shumë skuadra italiane dhe angleze, por ai i kishte refuzuar të gjitha për t’u kthyer te Sevilla. Në 574 paraqitje për klubin spanjoll ka shënuar 39 gola.