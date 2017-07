NASA ka njoftuar se deri në vitin 2021 do të prodhojnë superaeroplanin, “Supersonic X-Plane”. Karakteristika e këtij aeroplani do të jetë se ai do të mund të zhvillojë shpejtësi prej një mijë e 728 kilometra për orë. Ky aeroplan do të mund të arrij nga Londra në New York për vetëm tre orë. Ky është i dizajnuar nga Lockheed Martin dhe se mund të ngritët në lartësi prej 16 kilometrash.