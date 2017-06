NASA: S’kemi vendosur kontakte me alienët

Pak ditë më parë, grupi më i madhe i hakerave, “Anonymous” njoftoi përmes një videoje të postuar në Youtube se NASA shumë shpejt do të publikojë lajmin e madh. “Haktivistët” pretendojnë në videon e tyre se Agjencia Hapësinore Amerikane do të konfirmojë ekzistencën e alienëve, e madje edhe kontaktin me ta. Vetë NASA heshti për disa ditë me radhë dhe heshtja e saj u mor për “po” nëpër forume dhe rrjetet sociale. Aq shpejt u përhap lajmi, sa tashmë vetë agjencia është detyruar që të dalë me një njoftim. “Nuk kemi në plan asnjë njoftim sa i përket formave të jetës jashtëtokësore. Nuk kemi asnjë kontakt. Jemi të vetëm në univers? Këtë nuk e dimë ende, por misioni ynë vazhdon për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje thelbësore”, thotë Thomas Zurbuchen, shkencëtar i NASA-s.