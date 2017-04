Humbja e një orë gjumi është e barasvlershme me dy vjet të rritjes së njohurive dhe zhvillimit. Sipas studimeve më të fundit mungesa e gjumit ul nivelin e inteligjencës. Të flesh një orë më pak gjumë do të thotë që truri i një personi në klasë të gjashtë kthehet në trurin e një nxënësi në klasë të katërt. “Humbja e një orë gjumi është e barasvlershme me dy vjet të rritjes së njohurive dhe zhvillimit”, thonë studimet. Ka një lidhje reciproke midis notave dhe sasisë së gjumit. “Adoleshentët të cilët merrnin 10-she flinin 15 minuta më shumë se sa ata qe merrnin 9-she e kështu me radhë”. Të dhënat nga Wahlstrom ishin pothuajse përsëritje perfekte e rezultateve nga studimi i më shumë se 2 mijë nxënësve në Rode Island të SHBA-së.