Mot i ngrohtë dhe me erë, pasdite me të reshura dhe bubullima

Moti në Maqedoni do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira mesatare dhe me erë të dobët deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm. Pasdite dhe në orët e mbrëmjes në disa vende moti do të jetë jostabil ne reshje të rrëmbyeshme të shiut dhe paraqitje të bubullimave. Lokalisht do të ketë kushte për paraqitje të motit të lig. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 16 deri në 23, ndërsa ajo e ditës nga 31 deri në 401 gradë Celsius.

Indeksi UV do të jetë vlerën 8. Në Shkup do të mbajë mot i ngjashëm, paradite me diell dhe i ngrohtë me erë të dobët deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm. Pasdite mot jostabil me reshje të shiut dhe paraqitje të bubullimave. Temperatura e mëngjesit do të zbresë deri në 20, ndërsa e ditës do të arrijë deri në 35 gradë Celsius.

Të hënën do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm dhe i freskët me reshje lokale të shiut. Do të fryjë erë e përforcuar nga drejtimi verior, që do të shkaktojë rënie të konsiderueshme të temperaturave për edhe rreth 10 gradë, e cila të hënën do të jetë më e ulët dhe do të lëvizë në interval nga 21 deri më 29 gradë Celsius. Stabilizim të motit me rritje graduale të temperaturave do të ketë të martën.