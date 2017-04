Mos i bëni asnjëherë këto pesë gjëra pasi keni ngrënë ushqim…

Pasi ushqehemi shumica prej nesh preferojnë të hanë edhe ndonjë frut, të flemë ose edhe të pimë ndonjë cigare. Por ne sugjerojmë të mos i bëni këto gjëra sepse mund të ndikojnë negativisht tek ju. Më poshtë ju mund të gjeni të renditura, 5 veprimet që ndikojnë negativisht tek ju nëse i bëni pasi ushqeheni.

TË HASH FRUTA. Ngrënia e frutave pas ushqimit mund të shkaktojë urth, mostretje dhe gromësimë.

FJETJA. Nëse shtriheni për të fjetur, dhe sapo keni ngrënë ushqim, me siguri nuk do të bëni gjumë të rehatshëm për shkak të fryrjes në bark.

PIRJA E DUHANIT. Mos pini duhan, nëse sapo keni ngrënë, pasi efekti i 1 cigareje është i dëmshëm sa për 10 të tilla.

TË PISH ÇAJ. Mos pini kurrë çaj pas konsumimit të ushqimit, sepse përbërësit e tij do t’ju shkaktojnë probleme me zorrët e stomakun dhe nuk do të ndiheni mirë.

DUSHI. Dushi rrit qarkullimin e gjakut në këmbë dhe duar, gjë që mund t’ju shkaktojë hipertension.