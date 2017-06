“Monstra” nuk ishte prioritet i Janevës

Shkup, 29 qershor – Rasti “Monstra” nuk kanë qenë prioritet i Prokurorisë Speciale Publike gjatë 18-të muajve të kaluar. Kjo lëndë, për të cilët opinioni shqiptar ka patur interes të jashtëzakonshëm, nuk u gjet në mesin e 17-të aktakuzave të PSP-së, të cilat u dorëzuan në Gjykatën Penale të Shkupit, shkruan gazeta KOHA. Duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me hetimet për rastin “Monstra”, prokurorja speciale Katica Janeva tha se shpreson që në të ardhme Këshillit të Prokurorëve Publik do t’i dorëzojë materiale që lidhen me këtë rast. “Ligji në këtë drejtim është i qartë dhe thotë se në afat prej tetë ditësh pas pranimin të lëndës, unë duhet të vendos se a jam kompetente për ta proceduar atë lëndë ose jo. Mendoj se numri i lëndëve për të cilët duhej të ngritej aktakuzë është shumë i madh, megjithatë ja që në këtë periudhë nuk u hapën. Për mënyrën se si do të rrjedhë puna në këtë…(më gjerësisht në numrin e nesërm të gazetës KOHA)