Mishi i pulës shkakton kancer?

Më në fund FDA ka konfirmuar prezencën e arsenikut një agjent i cili shkakton kancer, në mishin e pulës që është shitur në SHBA. Me sa duket ky element i rrezikshëm është përfshirë në ushqimin e pulave. Kërkimi që FDA bëri doli në përfundimin laboratorik se arseniku ishte në përbërje të ushqimit që pulat hanin duke u absorbuar kështu në mishin e tyre dhe duke përfunduar në trupin e njeriut. Gjithashtu u zbulua se për rreth 5 dekada njerëzit kanë konsumuar mish pule me arsenik. Por me gjithë hezitimin e FDA për t’u prononcuar mbi këtë çështje, produktet e mishit të pulës Roksarson do të tërhiqen nga të gjitha supermarketet.