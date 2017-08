Miqësia e mirë s’ka kufij, gorilla nuk e lejon rojtarin e kopshtit zoologjik të largohet (FOTO)

Një gorillë ka treguar lidhjen e ngushtë që ajo ka me njerëzit, duke e shfaqur atë përmes një kujdestari në kopshtin zoologjik me emrin Matthieu. Gorilla e gjinisë femërore, e imiton paraqitjen e Matthieus, duke u ulur pranë tij dhe duke e përqafuar atë, transmeton portali arbresh.info. Fotografi që punon në Afrikën së Jugut, Nelis Wolmarans thotë: “Katër gorillat malore që kujdesen për në Orlandën e Gorillave të Senkwekve (në Republikën Demokratike të Kongos) kanë kompani të vazhdueshme njerëzore dhe zhvillojnë lidhje të forta me kujdestarët e tyre”. Ai ka shtuar se lidhja emocionale mes tyre është e ngrohtë dhe gorilla e ndjejnë edhe kur ata janë të mërzitur dhe janë të gëzuar. Tutje ai ka shtuar, se sa herë ata ndjehen të trishtuar, gorillat mundohen t’i ngushëllojnë.