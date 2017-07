Ministri Bekteshi takoi ambasadorin holandez Plomp

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi sot realizoi takim pune me Ambasadorin e Mbretërisë së Holandës në Maqedoni, Vuter Plomp. Ministri Bekteshi, njoftohet në kumtesën e Ministrisë së Ekonomisë në takimin njoftues me ambasadorin holandez vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve shumë intensiv dhe të suksesshëm, ndërsa temat kryesore që u diskutuan ishin turizmi, bujqësia dhe investimet në energjinë e ripërtëritshme. Bekteshi tha se Maqedonia me Holandën ka një histori të suksesshme bashkëpunimi, duke marr si shembull numrin e turistëve holandez, që sipas parashikimit me strategjinë për turizëm është përmbushur.

Ministri Bekteshi tha se bujqësia dhe investimet në energjinë e ripërtëritshme, janë dy degë të ekonomisë shumë të rëndësishme për vendin tonë, dhe se shkëmbimi i përvojës holandeze do të ndihmonte shumë. Një lëmi tjetër për të cilën foli ministri Bekteshi ishin investimet e huaja, dhe kyçja e kompanive vendore në realizimin e këtyre investimeve, që do të krijionte një win-win situatë, përfundoi ai.

Ambasadori i Holandës Vuter Plomp, tha se në bashkëpunimin me Maqedoninë, Holanda në qendër të interesimit ka ekonominë. Ai tha se për holandezët Maqedonia ngelet një destinacion i dëshirueshëm për ta vizituar, dhe kërkoi që të përpilohet një plan afatgjatë për rajonit e Ohrit-Strugës, pasi që numri i këtyre turistëve rritet, dhe me këtë duhet rritur edhe ai i kapaciteteve pritëse. Dy bashkëbiseduesit, u dakorduan që bashkepunimi mes dy vendeve të thellohen në të gjitha fushat ku ka interesim për investime.