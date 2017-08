Ministri Ademi në takime me qytetarët e Maqedonisë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit

Ministri për marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi, sot dhe nesër do të mbajë takime me qytetarët e Maqedonisë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Qëllimi i këtyre takimeve, siç citohet në njoftim, është përmirësimi i komunikimit midis diasporës së Maqedonisë dhe institucioneve shtetërore, por edhe krijimi i një Strategjie Kombëtare që do të bazohet në nevojat aktuale të diasporës. Ministri Ademi do të vizitojë vendin Debreshte dhe do të mbajë takim në Krushevë. Nesër ministri do të vizitojë Rostushën, Qendrën-Zhupa dhe Dibrën ku pritet që të vizitojë Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit në Dibër dhe të realizojë takim me emigrantët.