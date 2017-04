Miftari kandidat për seleksionues i përfaqësueses së femrave

Shkup, 13 prill – Enver Miftari sipas mediave maqedonase, respektivisht gazetës “makedonski sport”, është emri i parë në listë për të drejtuar përfaqësuesen e Maqedonisë në basketboll për femra në kategorinë e senioreve. Derisa, lajmin për gazetën KOHA e konfirmon edhe vet Enver Miftari, trajneri i KB Shkupi njëherit edhe seleksionuesi i përfaqësueses së vajzave për U 16.

“Është e vërtetë se jam kandidat për seleksionues i përfaqësueses së Maqedonisë për vajza në kategorinë e senioreve. Të martën pritet të mblidhet këshilli shtëpiak dhe njëkohësisht të verifikohet përzgjedhja ime në këtë post. Unë veç jam seleksionues te U16 për vajza dhe do të jetë një hap para në karrierën time në rast se realizohet kjo”, deklaroi Miftari.

Ndryshe, përfaqësuesja e Maqedonisë në kategorinë e ka qenë e dënuar me katër vite, për shkak se drejtuesit e mëparshëm të kësaj shtëpie nuk e kanë paraqitur pjesëmarrjen e tyre në Kampionatin Evropian i cili u mbajt në vitin 2016, ndërsa udhëheqësit e rri e kanë tejkaluar këtë problem duke u paraqitur për ciklin e ri kualifikues të Kampionatit Evropian në vitin 2019. Ndërkohë, ndeshjet kualifikuese do të zhvillohen më 10 nëntor të këtij viti, pastaj në muajin shkurt të vitit 2018 e deri më 21 nëntor të vitit 2018. Derisa, Maqedonia do të jetë në grup me tre përfaqësuese, që donë të thotë se janë të garantuara gjashtë ndeshje kualifikuese (tre në shtëpi dhe tre si mysafir). Më 4 korrik në Munih do të hidhet shorti për formimin e grupeve, e cila do të luhet në dy shtete, ndërsa kandidat janë Letonia, Lituania, Serbia dhe Izraeli. (B.K.)