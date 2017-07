Microsoft mbyll Paint pas 32 viteve

Përditësimi i ardhshëm i Windows 10 i Microsoft, i quajtur Vjeshtë (ose Vjeshtë në SHBA), do të sjellë një sërë veçorish të reja. Mirëpo me këtë përditësim Paint nuk do të jetë më pjesë e Microsoft. Ai ka paraparë që ta mbyllë atë edhe ajo është përdorë për 32 vite, shkruan “The Guardian”, raporton Insajderi.

Ajo ishte lëshuar së pari me versionin e parë të Windows 1.0 në vitin 1985, Paint në paraqitjet e tij të ndryshme ishte një nga redaktorët e parë të grafikut që filloi të përdorej shumë dhe u bë pjesë thelbësore e Windows. Me Windows 10 Creators Update, i lëshuar në prill, Microsoft prezantoi Paint 3D të ri, i cili është instaluar së bashku me Paint tradicionale dhe përmban edhe imazhe të 3D dhe 2D. Por që nuk është bërë përditësimi Paint-it origjinal. Tani Microsoft ka njoftuar se së bashku me Outlook Express, Reader app dhe Reading list, Microsoft Paint është larguar nga përmbajta e listës së Windows 10 Fall Creators Update.