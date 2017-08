Mënyra si uleni, tregon shumë për karakterin tuaj (FOTO)

Besojeni ose jo, trupi mund të zbulojë shumë anë të karakterit të njeriut, sidomos atëherë veprimet kryhen pa vetëdije. Këto veprime mund të hedhin dritë mbi emocionet e brendshme. Vajza, shihni se çfarë do të thotë për karakterin tuaj mënyra se si uleni.

A. Tregon një femër që i pëlqen të ledhatohet, nuk ka qejf të mbajë përgjegjësi dhe nga meshkujt pretendon ta trajtojnë si fëmijë.

B. Tregon një femër në dukje të sigurt por që shpeshherë nuk di t’i japë drejtim gjërave. Ky pozicion është një lloj mbrojtje nga emocionet dhe përpjekje per t’ju dukur botës e fortë.

C. Në dukje vulgar ky pozicion tregon se je grua që ke shumë probleme gjatë ditës për të zgjidhur sa nuk e vret mendjen se si rri ulur. Ky pozicion tregon një grua të fortë dhe që i jep drejtim problemeve edhe pa ndihmën e meshkujve.

D. Kemi përballë një femër të sinqertë, një femër gjuetare dhe që di të marrë atë që do.

E. Kjo është një femër elegante por që ka një dashuri ekstreme për veten. Ky pozicion kënaq me shumë atë sepse mendon se të gjithë po e shohin. Vetëm se femrat që ulen kështu janë pak dredharake.