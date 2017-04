MEIN KAMPF i Hitlerit kthehet në shkolla japoneze si “material mësimor”

Japonia ka miratuar përdorimin e librit “Mein Kampf” me qëllim që të përdoret si “material shkollor”. Autobiografia e Adolf Hitlerit do të përdoret për qëllime arsimore në të gjitha shkollat e Japonisë. Edhe pse qeveria japoneze e ka dhënë miratimin për përdorimin e librit famëkeq, analistët thonë ai mund të shfrytëzohet për urrejtjen racore dhe mund të dërgojë në përgjigje të rrepta. Vendimi u morr pas një javë të diskutueshme mbi dekretin e Perandorak që është future në shkolla me të njëjtat qëllime. Historianët thonë se dekreti perandorak që fokusohet në partiotizmin dhe besnikërinë ndaj perandorit japonez, është një nga burimet kryesore që promovuan bindje dhe siguri morale në rritjen e militarizmit në Japoni.