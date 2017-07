“Megjashi” tash fton institucionet të veprojnë ndaj “Bletës”

Shkup, 27 korrik – Ambasada e fëmijëve “Megjashi” nuk e përkrah, siç e quan, të ashtuquajturën çerdhe “Bleta” ose shoqatat qytetare, të cilat ushtrojnë aktivitete për fëmijë parashkollorë me përmbajtje të pa miratuara nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) si dhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës(MASH). “Megjashi” fton Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB), MPPS-në dhe MASH-in të inspektojnë nëse ka mësim fetar dhe indoktrinim në çerdhen “Bleta”. Në përgjigjet e pyetjeve të gazetës KOHA, nga “Megjashi”, theksojnë se janë kundër çfarëdo edukimi jashtinstitucional të fëmijëve në çerdhe të palicencuara, ndërsa potencojnë se fëmijët nuk guxojnë të praktikojnë rituale fetare në ente për fëmijë, pasi ato janë sekulare. Këto qëndrime të reja të “Megjashit”, janë në kundërshtim me reagimin paraprak të kësaj organizate, në të cilin madje thuhej se është zgjedhje e prindërve se ku do t’i dërgojnë fëmijët e tyre në çerdhe. Në reagimin e parë të “Megjashit”, më 24 korrik, një ditë pas publikimit të informatave se çerdhja “Bleta” është e palicencuar dhe ushtron aktivitete fetare që nuk përputhen me moshën parashkollore të fëmijëve, gjithçka ishte lënë në dorën dhe vullnetin e prindërve, pa përmendur rolin e institucioneve përgjegjëse për veprimtari të këtillë. “Fëmijët të cilët e vizitojnë qendrën janë fëmijë të prindërve të cilët e praktikojnë islamin. Prindërit me vetë-dëshirë dhe me bindje personale i dërgojnë fëmijët në atë qendër dhe kanë dijeni se aty ndër të tjera mësohen edhe dispozitat themelore fetare. Respektivisht, ajo ka qenë edhe arsyeja për të cilën ato i kanë regjistruar fëmijët në atë ‘çerdhe’. Prindërit e dinë ku i dërgojnë fëmijët, ato janë pjesë e asaj shoqate dhe duan që fëmijët, përveç të tjerave t’i mësojnë edhe praktikat fetare”, shkruan mes tjerash në reagimin e “Megjashit” dërguar mediave më 24 korrik. Mirëpo, pas pyetjes së parashtruar nga gazeta KOHA lidhur me këtë qëndrim, “Megjashi” tani del me qëndrim ndryshe, madje edhe kërkon nga MPB të veprojë. “Fakti që prindërit pajtohen që fëmijët të ndjekin mësim edukativo arsimor në këtë çerdhe nuk është i mjaftueshëm dhe për këtë në reagimin tonë me shkrim si dhe në TV 24 Vesti, qartë theksuam se vendi për praktikim religjioz është në objektet religjioze dhe me këtë rast nëse ka keqpërdorim ose indoktrinim fetar, atëherë fajin për këtë e bartin prindërit dhe bashkësitë fetare. Në praktikën tonë 25 vjeçare, për fat të keq, kemi raste të shumta të keqpërdorimeve të ndryshme të fëmijëve nga ana e prindërve dhe për këto raste, ashtu si edhe për këtë, kërkojmë që MPB të veprojë”, thuhet në përgjigjen e “Megjashit”. Në reagimin zyrtar për mediat më 24 prill, lidhur me çerdhen “Bleta”, “Megjashi” askund nuk përmend Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe as Ministrinë e Arsimit, sa i përket lejes apo edhe miratimin programit nga Ministrisë së Arsimit. Ndërsa tani thotë se pa miratimin dhe lejen e këtyre dy institucioneve, askush nuk mund të ushtrojë veprimtarinë e çerdheve. “Megjashi nuk përkrah çerdhe jolegale ose shoqata qytetare që punojnë me fëmijë të moshës parashkollore me përmbajtje dhe aktivitete, pa e miratuar programin nga ana e MPPS dhe MASH. Këtë e kemi theksuar, sepse e kemi ditur se bëhet fjalë për çerdhe të palicencuar që ka program për punë me fëmijë. Në reagimin e Ambasadës së fëmijëve “Megjashi” dhe në TV 24, qartë kemi thënë se nuk bëhet fjalë për çerdhe të licencuar dhe të aprovuar nga institucionet përgjegjëse të Maqedonisë. (R.K)

JA ÇKA DEKLAROI “MEGJASHI” MË 24 KORRIK

Fëmijët të cilët e vizitojnë qendrën janë fëmijë të prindërve të cilët e praktikojnë islamin. Prindërit me vetëdëshirë dhe me bindje personale i dërgojnë fëmijët në atë qendër dhe kanë dijeni se aty, ndër të tjera mësohen edhe dispozitat themelore fetare. Respektivisht ajo ka qenë edhe arsyeja për të cilën ato i kanë regjistruar fëmijët në atë ‘çerdhe’. Prindërit e dinë ku i dërgojnë fëmijët, ato janë pjesë e asaj shoqate dhe duan që fëmijët, përveç të tjerave t’i mësojnë edhe praktikat fetare.

JA ÇKA DEKLARON MEGJASHI SOT

Fakti që prindërit pajtohen që fëmijët të ndjekin mësim edukativo arsimor në këtë çerdhe, nuk është i mjaftueshëm dhe për këtë në reagimin tonë me shkrim si dhe në TV 24 Vesti, qartë theksuam se vendi për praktikim religjioz është në objektet religjioze dhe me këtë rast, nëse ka keqpërdorim ose indoktrinim fetar, atëherë fajin për këtë e bartin prindërit dhe bashkësitë fetare. Në praktikën tonë 25 vjeçare, për fat të keq, kemi raste të shumta ke keqpërdorimeve të ndryshme të fëmijëve nga ana e prindërve dhe për këto raste, ashtu si edhe për këtë, kërkojmë që MPB të veprojë.