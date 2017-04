Me vende të reja pune, 240.000 njerëz dalin nga varfëria

Zejnulla VESELI

Shkup, 7 prill – Vendet e Ballkanit Perëndimor po shënojnë rritje ekonomike me ritme më të shpejta krahasuar me vitin 2015. Rritja rajonale parashikohet të jetë 2.8 për qind për vitin 2016 dhe 3.2 për qind për vitin 2017. Kështu thuhet në Raportin e fundit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të Bankës Botërore, i cili u publikua të enjten, shkruan gazeta KOHA. Sipas këtij raporti, përshpejtimi i rritjes ekonomike në Shqipëri dhe Serbi, i shoqëruar nga rritja e qëndrueshme në Bosnjë dhe Hercegovinë, kompensoi rritjen e dobët në Mal të Zi dhe Maqedonisë, ndërkohë edhe pse rritja në Kosovë u ngadalësua në 2016, mbetet sërish ekonomia me ritmin më të lartë në rajon.

“Shtimi i vendeve të reja të punës dhe çmimet e ulëta po ndihmojnë në uljen e varfërisë në rajon, ku norma mesatare e varfërisë ra me afërsisht dy për qind në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi në vitin 2016, duke plotësuar arritje të tjera që kanë ndihmuar rreth 240,000 njerëz të dalin nga varfëria gjatë tri viteve të fundit. Rimëkëmbja e rritjes ekonomike në Ballkanin Perëndimor u përshpejtua në vitin 2016, shoqëruar me prirje pozitive për uljen e papunësisë dhe varfërisë. Rritja ekonomike dhe punësimi u rritën veçanërisht në vende që kanë shënuar progres të rëndësishëm në uljen e deficitit fiskal, duke adresuar probleme të trashëguara të një shteti të madh dhe joefikas, si dhe duke përmirësuar mjedisin e biznesit për investime vendase dhe të huaja”, deklaroi Ellen Goldstein, drejtore e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, pas prezantimit të raportit Rritja ekonomike e përshpejtuar sjell punësim më të lartë për Ballkanin Perëndimor në selinë e BB-së në Shkup. Pavarësisht këtij progresi, Goldstein u shpreh se tregu i punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor ka sfida, me një shkallë papunësisë që luhatet rreth 22 për qind për vitin 2016. Ndërsa Ekaterina Vostroknutova, bashkautorë e raporti tha se reformat e qëndrueshme kanë qenë efikase në tërheqjen e investimeve private, stabilizimin e borxhit publik dhe rritjen e të ardhurave të qytetarëve.

“Në vendet që u vijuan reformat e qëndrueshme, rritja ekonomike sikurse balancat e jashtme dhe ato fiskale u përmirësuan, duke i bërë ato më rezistente ndaj goditjeve të mundshme ekonomike. Ka pasur përmirësime të balancave fiskale në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Disa vende e kanë arritur këtë, duke mbajtur nivelin apo rritur shpenzimet për investime, gjë që do të ndihmojë të ruhet dhe përshpejtohet ritmi i rritjes në të ardhmen. Vende të tjera ulën deficitin duke shkurtuar investimet, ndërkohë që ngritën pagat, pensionet dhe pagesa të tjera ndihmës sociale dhe subvencionet. Kjo dëmton rritjen ekonomike në të ardhmen”, tha Ekaterina Vostroknutova. Sipas raportit, konsolidimi i rritjes në Ballkanin Perëndimor dhe adresimi i sfidave të vazhdueshme të papunësisë, kërkon që vendet t’i përmbahen kursit të reformave. Në veçanti, konsolidimi i mëtejshëm fiskal dhe reformat strukturore janë të domosdoshme për të gjashtë vendet e rajonit, për të përmirësuar efikasitetin e sektorit publik si dhe për të rritur konkurrencën e ekonomive të tyre që të nxisë zhvillimin e sektorit privat. Në raport, mes tjerash, thuhet se reformat duhet të përqendrohen në fushat e tregut të punës, klimën e biznesit, efikasitetin e sektorit publik dhe integrimin global, duke siguruar përdorim të qëndrueshëm të burimeve të energjisë dhe atyre natyrore.

