Më shumë nxënës se vitin e kaluar

Laura PAPRANIKU

Shkup, 30 qershor – Është ende shumë herët të flitet për numrin e përgjithshëm të nxënësve që do të hyjnë për herë të parë në ciklin e arsimit të mesëm nga viti shkollor 2017/2018, megjithatë sinjalet e para janë se këtë vit do të kemi shumë më tepër nxënës se vitin e kaluar, shkruan gazeta KOHA. Që në paraqitjen e parë të dorëzimit të dokumenteve për regjistrim në afatin e qershorit, u vërejt jehonë dukshëm më e madhe e paraqitjes së nxënësve, krahasuar me të njëjtën periudhë të para një viti dhe kjo shpjegohet me rritjen e numrit të gjysmë-maturantëve të këtij viti. Të gjitha shkollat e kontaktuara, flasin për numër më të madh të kandidatëve se sa vitin e kaluar. Vetëm në Shkup është rritur për 550 më shumë numri i gjysmë maturantëve krahasuar me një vit më parë.

Para se shkollat të hapin dyert për paraqitja e dytë të dokumenteve të regjistrimit për afatin e parë, shkollat tash më kanë bërë bilancin e vendeve të plotësuara në paraqitjen e parë dhe vendeve të mbetura për afatet tjera të regjistrimit. Nuk është vetëm Gjimnazin “Zef Lush Marku” dhe Shkolla e mesme e mjekësisë “Pançe Karagjozov” në Shkup, që patën numër më të madh kandidatësh në dy ditët e para të regjistrimit. Numri më i madh i dokumenteve të paraqitura, duket se ka qenë karakteristikë e të gjitha shkollave. Kjo, në fakt ka të bëjë me rritjen në nivel shteti të numrit të nxënësve që kanë kryer shkollimin nëntëvjeçar. Vedat Mustafa, ndihmësdrejtor në Shkollën e mesme të kimisë, “Maria Kiri Skllodovksa”, pohon se “krahasuar me periudhën e njëjtë të para një viti, fluksi i nxënësve ka qenë më i madh”. Mirëpo, në këtë shkollë kanë mbetur ende vende të lira për paralelet me mësim në gjuhën shqipe, pasi ka qenë më i madh edhe numri i atyre që nuk kanë plotësuar kriterin e pikëve. Pra, për shkak të suksesit jo edhe aq të mirë të notave, disa nxënës janë refuzuar dhe presim që të njëjtë të konkurrojnë në paraqitjen e dytë për drejtimet ku kërkohen më pak pikë.

Nga 170 vende në dispozicion të paraleleve shqipe, në “Maria Kiri Skllodovksa”, kanë mbetur të pa plotësuara edhe 70 vende. Jehona më e madhe, sikurse tregon Mustafa ka qenë për paralelet e drejtimeve shëndetësore, ndërsa në nivele të kënaqshme është edhe numri i nxënësve që janë regjistruar në paralelet e drejtimeve kimike.

“Duke pasur parasysh se kemi përpara paraqitjen e dytë të afatit të parë të regjistrimit, besoj se do të plotësohen të gjitha vendet pa pasur nevojë të bëjmë regjistrimin në afatet e dyta dhe të treta”, deklaron ai. Të kënaqur me jehonën e regjistrimit shprehjen edhe në Gjimnazin sportiv “Metodija Mitevski Brico”. Përgjegjësi Besim Ramadani, thotë për KOHA se për 68 vendet në dispozicion tashmë janë pranuar 40 nxënës, të gjithë me sukses të mirë të notave. Vendet e mbetura, sigurisht që do të plotësohen në paraqitjen e dytë të regjistrimit, i cili do të nis të mërkurën, me pesë korrik.

Ajo që është vërejtur këtë vit, është edhe dallimi në suksesin e notave të vitit të nëntë e krahasuar me vitet tjera të shkollimit fillor. “Ndërprerja e vlerësimit ekstern, vërehet menjëherë në dëftesat e notave. Sivjet, për dallim prej viteve tjera, nxënësit kishin sukses shumë më të lartë të notave në vitin e fundit të shkollimit, sepse në mesataren e notave të vitit shkollor 2016/2017 nuk u shënua nota e testimit ekstern. Nxënësit që konkurronin ishin me sukses të notave në klasën e nëntë shumë më të lartë, se sa suksesi i notave të klasës së tetë, shtatë e kështu me radhë. Pra, duket së ndërprerja e eksternes u ka dhënë hapësirë mësimdhënësve të jenë më dorë lëshuar në vlerësimin e nxënësve”, tregon Sherif Selimi nga Shkolla e mesme e mjekësisë “Pançe Karagjozov” në Shkup.

