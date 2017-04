Me pëlqen të qëndroj te Atalanta

Etrit Berisha e bën të qartë se mbetet Atalanta zgjedhja e tij e parë edhe për sezonin e ardhshëm. Portieri shqiptar kartonin e të cilit e zotëron Lacio, kërkon që klubi bergamask të vihet në lëvizje për ta blerë nga kryeqytetasit pasi gjatë këtij sezoni ai ka shpërthyer përfundimisht me fanellën zikaltër. “E pranova Atalantën pasi fola me drejtorin Sartori dhe trajnerin Gasperini të cilët më dhanë besim. Fjalët e tyre ishin shumë të rëndësishme për mua”, thekson Berisha në një intervistë për mediat italiane.

Në vijim të intervistës ai shton se bëri zgjedhjen e duhur për t’u larguar nga Lacio gjatë verës së shkuar sepse Atalanta ishte skuadra ideale për të nxjerrë në pah cilësitë e tij. “Ëndrra ime? Të luaj në “Champions Leagu”e sepse deri në këtë pikë të karrierës kam përjetuar vetëm fazën paraeliminatore të këtij kompeticioni. Gjithashtu shpresoj që në të ardhmen të jem pjesë e një skuadre të madhe në Itali ose në një kampionat tjetër. Nuk kam diskutuar ende me drejtuesit e Atalantës por do të më pëlqente shumë nëse do ta vazhdoja aventurën me Atalantën”, thekson portieri shqiptar që gjatë këtij sezoni numëron 21 ndeshje si titullar në Serie A duke e ndihmuar skuadrën të qëndrojë në vendin e 5 që siguron edhe biletën e fundit për në “Europa League”.