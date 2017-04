Me edicion special, Jeep përfundon gjeneratën Wrangler (FOTO)

Kompania Jeep ka bërë të ditur për një kohë të gjatë, se do të largojë nga prodhimi modelin Wrangler, por e ka shtyrë për më vonë. Mirëpo, këtij modeli klasik do t’i vijë fundi, pasi të lansohet një edicion special me makina për të gjitha terrenet, transmeton Telegrafi. Sikur edhe paraardhëset, do të ketë motorin me 3.6-litra që prodhon 285 kuajfuqi, ndërsa mundësinë e lëvizjes e ka shumë të lehtë. Risitë për këtë Jeep do t’i kuptojmë gjatë lansimit në New York Auto Show, ndërsa deri më tani dihet se kushton duke filluar nga 35 mijë dollarë.