Marsh i paqes për Srebrenicën në Shkup

Komuniteti kulturor boshnjak i Republikës së Maqedonisë, i cili njëherësh paraqet edhe aleancë të organizatave joqeveritare boshnjake në vend, sot do të mbajë Marsh të paqes për Srebrenicën me qëllim që të shënohet 22-vjetori i gjenocidit ndaj boshnjakëve në Srebrenicë. Siç informojnë organizatorët, marshi do të fillojë prej Xhamisë së Murat Pashës në Çarshinë e vjetër të Shkupit. Gjatë marshit do të lexohet mesazhi i sivjetmë i shoqatës me rastin e shënimit të gjenocidit ndaj boshnjakëve.