Marrëveshja me Bullgarinë hap dyer për ndërtim të besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit

Shkup, 2 gusht – Marrëveshja është rezultat i kompromiseve, të cilat nuk munden të kënaqin gjithkënd. Marrëveshje të këtilla janë pasqyrë e kompromisit që duhet të shihet nga aspekti i të ardhmes, e jo i të kaluarës. Ju bëj thirrje dy Qeverive që të kontribuojnë drejt plotësimit të qëllimit të marrëveshjes, duke përfshirë edhe përmes komisionit të përzier, i cili duhet të punojë në ndërtimin e besimit dhe miqësisë, porositi presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorge Ivanov, në fjalimin e shënimit të festës shtetërore Ilinden. “Nga vetë fillimi i procesit kam insistuar që marrëveshja të jetë simetrike. Çka do të thotë kjo? Fqinjësia e mirë është e rrugë me dy drejtime. Kjo marrëveshje nënkupton se rregullat e njëjta vlejnë edhe për anën e djathtë edhe të majtë të rrugës. Ajo që vlen për Maqedoninë, vlen edhe për Bullgarinë. Duke u përmbajtur në parimet e barazisë dhe reciprocitetit, mbyllim një çështje të hapur që i ngarkonte raportet tona. Dhe, njëkohësisht, hapim derë për ndërtim të besimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë”, tha presidenti Ivanov. Ai theksoi se nga fillimi i mandatit të parë angazhohet për avancimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore me të gjithë fqinjët edhe atë në bazë të parimeve të respektit të ndërsjellë, ndihmë dhe mbështetje. Njohja e pavarësisë së Republikës së Maqedonisë nga ana e Republikës së Bullgarisë dhe Ditës së Evropës – 9 Majit, janë ngjarjet, të cilat, siç theksoi presidenti i Maqedonisë, ai ka propozuar bashkarisht të festohen.