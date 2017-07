Marquinhos mbetet në Paris

Marquinhos është angazhuar në një kontratë të re me PSG-në, deri në vitin 2022, duke i dhënë fund çdo sugjerimi se ai mund të largohet nga klubi parizien. Mbrojtësi brazilian e kishte parë të ardhmen e tij të vënë në pikëpyetje, në mes të raporteve me interes nga Manchester United, posaçërisht nga Jose Mourinho. 23-vjeçari, megjithatë, ka rënë dakord me kushtet e reja në kryeqytetin francez dhe pret për të fituar diçka më shumë se titulli dhe trofetë në “Ligue 1”. Marquinhos iu bashkua PSG-së nga Roma në vitin 2013 dhe ka bërë 155 paraqitje gjatë katër sezoneve të tij në klub francez, duke ndihmuar në tri suksese, secila në “Ligue 1” dhe “Coupe de France”, por edhe katër triumfe të njëpasnjëshme në “Coupe de la Ligue”.

Marquinhos i tha faqes zyrtare të klubit, pas hedhjes së firmës në kontratë: “Gjithmonë kam thënë që jam i lumtur të luaj për PSG-në dhe kjo zgjatje e kontratës është dëshmi e mëtejshme e angazhimit tim ndaj klubit. Ndihem shumë mirë në këtë klub dhe me këtë grup lojtarësh, me të cilët jam çdo ditë. Kam gjetur këtu vendin e përsosur për të lulëzuar dhe shpresoj të fitoj shumë trofe. Gjatë katër viteve të fundit kam qenë në gjendje të vlerësoj progresin e bërë te PSG, gjë që më ka mundësuar të hyj në ekipin kombëtar. Jam duke pritur për të filluar përgatitjet për sezonin e ri me shokët e ekipit tim me synimin për të dhënë më të mirën nga vetja, në mënyrë që PSG të vazhdojë t’i bëjë tifozët tanë krenarë gjatë muajve të ardhshëm”.