Maqedonia, e dyta në rajon për posedim armësh

Serbia është lider i vendeve nga ish-Jugosllavia me më shumë armë të regjistruara dhe menjëherë pas saj vjen Maqedonia, sipas “Washington Post”. Këto të dhëna sugjerojnë se Maqedonia ka 24.1 armë për 100 banorë. “Slavorum” ofron këto të dhëna dhe paralajmëron se duhet të merren seriozisht statistikat, sepse në shumë vende ka shumë armë të paregjistruara, që do të thotë se numrat në hartë mund të jenë shumë më të lartë. Sipas këtyre të dhënave, Serbia ka 37.8 armë për 100 banorë, Maqedonia është e dyta me 24.1 armë, e ndjekur nga Mali i Zi 23.1, Kroacia 21.7 dhe Bosnjë e Hercegovina 17.3. Banorët e Republikës Çeke kanë 16.3 armë për 100 banorë, Sllovenia 13.5, Rusia 8.9, Sllovakia 8.3, Bjellorusia 7.3, Ukraina 6.6, Bullgari 6.2 dhe më së paku raportohet për 100 banorë në Poloni, 1.3. Sipas të njëjtave të dhëna, në nivel të Evropës më së shumti armë posedojnë në 100 banorë zviceranët, 45.7, e ndjekur nga suedezët 45.3. Mbi 100 armë të lehta të konfiskuara në operacione të ndryshme të policisë u shkatërruan sot në Kosovë, në prag të shënimit të ditës botërore të shkatërrimit të armëve të paligjshme. Ndonëse nuk ka shënime të sakta, besohet se qindra mijëra armë dhe municione të paligjshme ndodhen në duart e qytetarëve të Kosovës. Cili vend ka më shumë armë? Sipas të njëjtave të dhëna, në nivel të Evropës më së shumti armë posedojnë në 100 banorë zviceranët, 45.7 E Enjte, 6 Korrik 2017 – 15:00 albinfo.ch Serbia është lider i vendeve nga ish-Jugosllavia me më shumë armë të regjistruara dhe menjëherë pas saj vjen Maqedonia, sipas “Washington Post”. Këto të dhëna sugjerojnë se Maqedonia ka 24.1 armë për 100 banorë. “Slavorum” ofron këto të dhëna dhe paralajmëron se duhet të merren seriozisht statistikat, sepse në shumë vende ka shumë armë të paregjistruara, që do të thotë se numrat në hartë mund të jenë shumë më të lartë. Sipas këtyre të dhënave, Serbia ka 37.8 armë për 100 banorë, Maqedonia është e dyta me 24.1 armë, e ndjekur nga Mali i Zi 23.1, Kroacia 21.7 dhe Bosnjë e Hercegovina 17.3. Banorët e Republikës Çeke kanë 16.3 armë për 100 banorë, Sllovenia 13.5, Rusia 8.9, Sllovakia 8.3, Bjellorusia 7.3, Ukraina 6.6, Bullgari 6.2 dhe më së paku raportohet për 100 banorë në Poloni, 1.3. Sipas të njëjtave të dhëna, në nivel të Evropës më së shumti armë posedojnë në 100 banorë zviceranët, 45.7, e ndjekur nga suedezët 45.3. Mbi 100 armë të lehta të konfiskuara në operacione të ndryshme të policisë u shkatërruan sot në Kosovë, në prag të shënimit të ditës botërore të shkatërrimit të armëve të paligjshme. Ndonëse nuk ka shënime të sakta, besohet se qindra mijëra armë dhe municione të paligjshme ndodhen në duart e qytetarëve të Kosovës.