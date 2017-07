Makraduli realizoi takim me ambasadorin francez Timonie

Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli, realizoi takim pune me ambasadorin e Francës në Republikën e Maqedonisë Kristijan Timonie. Makraduli dhe Timonie, siç kumtoi Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor, kanë biseduar për bashkëpunimin e deritanishëm në mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe drejtimet e mundshme të thellimit për këtë. Zëvendësministri Makraduli, shprehu shpresën se mbështetja dhe bashkëpunimi i mirë që Maqedonia e ka krijuar me Francën në arritjen e standardeve evropiane në mjedisin jetësor, do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme.