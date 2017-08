Mrekullitë në Dubai nuk kanë të ndalur. Së fundmi është projektuar ndërtimi i një fshati të tërë me vila nënujore, të cilët do të ofrojnë një pamje magjepsëse nën ujë të Gjirit Persik. Vilat do të ofrojnë një eksperiencë të pazakontë për pushuesit. Ato do të kenë një çmim nga 2.15 milionë paund deri në 2.50, të vendosura në formë zemre pranë ishullit St Petersburg. Pamja e ofruar do të jetë mbresëlënëse me botën nënujore tejet të pasur.