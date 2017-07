LSDM: Qeveria i jep fund shpenzimit joekonomik

Qeveria e re e kryesuar nga LSDM-ja i jep fund shpenzimit joekonomik dhe projektimeve joreale dhe është duke i zvogëluar borxhet, ndërsa paratë është duke i kthyer tek qytetarët, porositi LSDM-ja në reagimin me shkrim të kumtesës së sotme të VMRO-DPMNE-së në të cilën e akuzoi LSDM-në se është duke e detyruar vendin sa më shumë që mundet kur është në pushtet. “Mjetet e parapara prej detyrimeve në tregun vendor janë me qëllim që të sigurohet realizim në kohë dhe i plotë i Buxhetit me kushte më të volitshme, thuhet në reagimin e LSDM-së.

Shtohet se detyrimi i fshehtë dhe joekonomik që e bëri VMRO-DPMNE për pasurim kriminel dhe luks në llogari të qytetarëve të varfëruar, rezultoi me borxh publik prej mbi 50 për qind të BPV-së dhe rreth 180.000 qytetarë të cilët jetojnë me vetëm 40 denarë në ditë.

“Shpenzimi i tillë joracional dhe i paarsyeshëm i parave të qytetarëve përfundoi. Qeveria e re e kryesuar nga LSDM përmes punës së përgjegjshme për vetëm dy muaj jo të plotë i ktheu 122 milionë euro për borxhe, ndërsa borxhin e përgjithshëm arriti ta zvogëlojë për rreth 55 milionë euro”, potencohet në reagimin e LSDM-së.