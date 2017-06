Ligji i ri i të harmonizohet me dispozitat e BE-së Në panelin e diskutimit për ndihmën juridike falas mori pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Samuel Zhbogar, i cili në fjalimin e tij tha se sektori i jurisprudencës pranë zyrës së tij, së bashku me përfaqësuesit e Departamentit për ndihmën juridike në Ministrinë e Drejtësisë, kanë përgatitur një ligj të ri, për të cilin shpreson se do të pranohet nga Qeveria

Omer XHAFERI

Shkup, 27 qershor – Brenda një viti, mbi 1500 qytetar të Maqedonisë e kanë shfrytëzuar ndihmën juridike falas, e cila në masë të madhe në vendin tonë ofrohet nga sektori civil. Këto të dhëna janë përfshi raportin e fundit, të cilën e ka publikuar Fondacioni për Shoqëri të Hapur (FSHH)-Maqedoni, nga ku nënvizojnë se gjatë kësaj kohe kanë zhvilluar një data bazë të për regjistrimin e kërkuesve të ndihmës juridike falas, shkruan gazeta KOHA. Sipas të dhënave të cilat të premten i publikoi përfaqësuesja e FSHH-së, Diana Milenkovska, gjatë periudhës së kaluar deri te Gjykata Administrative janë ngritur 16 padi, respektivisht gjatë kësaj kohe janë monitoruara mbi 20 seanca gjyqësore, në të cilët ndihma falas juridike ka qenë e aprovuar.

“Duke synuar ngritjen e vetëdijes juridike dhe mësimin e saj, ne kemi zhvilluar 10 seanca të kësaj natyre, në të cilët kanë marrë pjesë rreth 200 qytetarë të kategorive të prekura sociale. Njëkohësisht, gjatë muajit prill-maj të këtij viti, ne kemi realizuar një anketë me 191 qytetarë, prej të cilëve çdo i katërti ka qenë pranues i ndihmës sociale, bazë kjo e domosdoshme për shfrytëzimin e ndihmës juridike falas. Ndërkohë, 36 për qind e këtyre qytetarëve janë përfshi në kategorinë e rasteve sociale, gjegjësisht 17 për qind prej tyre kanë probleme pronësore. Sa i përket ofertave që i japin organizatat jo qeveritare për ndihmën falas juridike, një pjesë bukur e mirë e shfrytëzuesve të këtyre ndihmave janë shprehur të kënaqur nga të dhënat paraprake që u jepen, nga efikasiteti i procedurave e kështu me radhë. Mirëpo, revolta me e madhe në këtë rast është nga kundërshtimi i institucioneve gjatë kohës kur ato e shfrytëzojnë të drejtën e ndihmës juridike falas”, tha Milenkovska.

Në këtë panel të diskutimit për ndihmën juridike, mori pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Samuel Zhbogar, i cili në fjalimin e tij tha se sektori i jurisprudencës pranë zyrës së tij, së bashku me përfaqësuesit e Departamentit për ndihmën juridike falas në Ministrinë e Drejtësisë, kanë përgatitur një ligj të ri për ndihmën juridike falas, për të cilën shpreson se do të pranohet nga Qeveria.

”Ligji për ndihmën juridike falas duhet të harmonizohet me dispozitat e vendeve të BE-së, pastaj vlerësoj se duhet të behet decentralizimi i zyrave që e ofrojnë këtë ndihmë dhe paralelisht me këto aktivitete, duhet të organizohen tribuna dhe konferenca për shtyp, përmes të cilëve qytetarët e kategorive të prekura do të njoftohet nga afër për ndihmë falas juridike”, tha ambasadori Zhbogar. Mes tjerash, ai shtoi se për kthimin e besueshmërisë në sistemin juridike janë të nevojshme rritja e kushteve financiare administrative. Sipas ekspertëve juridik vendas, Maqedonia, sa i përket shteteve të BE-së dhe atyre të rajonit, disponon me buxhetin më të ulët për dhënin e ndihmës falas juridike. Ndryshe, dispozitat aktuale të Ligjit për ndihmën falas juridike parashohin që këtë të drejtë mund ta shfrytëzojnë personat që janë shtetas të Maqedonisë, shfrytëzuesit e ndihmës sociale, shfrytëzuesit e shtesës invalidore, qytetarët të cilët kanë pension minimal, kërkuesit e azilit, shtetasit e huaj (me vendet e të cilëve janë nënshkruar marrëveshje biletarele), personat pa shtetësi me dokument për leje qëndrimi e kështu me radhë. Nga ana tjetër, norma më e kontestuar e këtij ligji ka të bëjë me afatet ligjore, respektivisht nëse një qytetar i plotëson kushtet për pranimin e ndihmës juridike falas, atëherë Ministria e Drejtësisë ligjërisht duhet t’i kthej përgjigje brenda 40 ditëve, ndërkohë afatet për dorëzimin e ankesave nëpër gjykata sillen nga 8 deri në 15-të ditë.

