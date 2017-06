Largoni 10 kg toksina nga zorra e trashë me këto përbërës

Në ditët e sotme gjithmonë e më shumë njerëz po diagnostifikohen me kancer të zorrës së trashë. Stili i keq i jetës dhe dieta e varfër ndikojnë shumë në shëndetin e këtij organi. Megjithatë ka teknika të veçantë, për t’u kujdesur siç duhet për shëndetin e zorrës së trashë, pa qenë nevoja të shpenzoni para. Kjo recetë me këto përbërës do t’ju ndihmojë të largoni 10 kg toksina nga zorra e trashë në vetëm 3 javë.

PËRBËRËSIT:

1 mollë;

1 gotë me ujë;

1 lugë gjelle me fara liri;

1 lugë gjelle me mjaltë;

1 lugë gjelle me fara chia;

PËRGATITJA: Qërojeni mollën dhe shtojeni në blender, bashkë me mjaltin dhe ujin. Lërini të miksohen mirë dhe më pas shtoni farat e lirit dhe ato chia. Konsumojeni atë çdo ditë për 3 javë rresht dhe do të shini rezultate mahnitëse në një periudhë të shkurtër kohore.