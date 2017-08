La Liga refuzon transferimin e Neymarit

La Liga ka përmbushur kërcënimin e Javier Tebas, të publikuar dje nga AS. Një emisar në emër të Neymar dhe PSG kanë ardhur këtë mëngjes në selinë e La Ligas për të depozituar shumën e klauzolës së përfundimit të kontratës së brazilianit me Barcelonën. Megjithatë, presidenti i La Ligas ka refuzuar të pranojë 222 milionë euro për një lojtar që të largohet nga Barcelona. Juan de Dios Crespo ka qenë ai që e ka dërguar shumë për prishje të kontratës me një dokument të bankës me shumën e 222 milionë eurove. Ky proces duhej të depozitohej në La Liga, institucion i cili, siç ishte konfirmuar nga presidenti Javier Tebas, e hodhi poshtë kategorikisht, dukë thënë se shkelet dukshëm Financial Fair Play (FFP).

“Edhe nëse PSG nuk e paguan klauzolaën e plotë ne do t’i raportojmë ata”, kishte thënë Tebas për Sport dhe AS.

“Ne vetëm e kemi paralajmëruar presidentin e Paris Saint-Germain, dhe kemi pritur dhe tani e shohim se ata janë të njëjtë”.

“Ne nuk mund të pranojmë numra që i kalojnë përfitimet e Real Madrid dhe Barcelonës. Askush e beson këtë”, ka thënë Tebas.