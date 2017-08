Ky është ilaçi i vetëm që vret të gjitha qelizat kancerogjene

Sipas studimeve të shumta, ky ilaç mund të shërojë të gjithë trupin. Kjo recetë mund të rigjenerojë tërësisht sistemin imunitar, të pastrojë qelizat e gjakut, të shërojë zemrën, të rigjenerojë veshkat, rregullon sistemin e sekretimit dhe të mëlçisë dhe madje mund të pastrojë sistemin e tretjes nga mikroflora patogjene, transmeton portali arbresh.info. Për më të tepër, është një recetë që vret edhe qelizat më të vogla kancerogjene. Kjo është zgjidhja më e mirë nëse dëshironi që të gëzoni shëndet të mirë.

Përbërësit e nevojshëm:

1kg mjaltë

12 kokrra hudhër

400 gr arra

400 gr grurë

15 limona

Metoda e përgatitjes: Së pari vendosni kokrrat e grurit në një enë qelqi të pastër dhe mbusheni me ujë. Lëreni të qëndrojë ashtu për 12 orë. Pas 12 orëve, derdhni ujin në një peshqir të pastër dhe kokrrat e grurit i shtypni mirë. Lëreni grurin e pastër në një enë të pastër qelqi për 24 orë. Më pas bluani arrat dhe hudhrat dhe shtoni në enën ku qëndron gruri. Bluani edhe 5 limona dhe shtoni në enë. Limonët tjerë që ju mbesin ju merrni lëngun dhe përzieni me të gjithë përbërësit. Në fund shtoni mjaltin dhe përzieni mirë me një lugë druri. Më pas vendosni atë në enë të përshtatshme dhe mbani në frigorifer.

Mënyra e konsumimit: Hani 1 ose 2 lugë gjelle gjysmë orë para çdo vakt, një herë para mëngjesit, pastaj para drekës dhe gjysmë ore para se të shkoni në shtrat. Këtë ilaç duhet ta konsumoni gjithmonë në të njejtën orë. Në rast të sëmundjeve me kancer, ky ilaç duhet të konsumohet çdo 2 orë. Për të parandaluar sëmundjet dhe për të forcuar shëndetin tuaj, ju duhet të merrni këtë përzierje një herë në vit.