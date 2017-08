Ky është aeroplani që do të shpëtoj shumë jetë në rast rreziku (VIDEO)

Ish-inxhinier i aviacionit dhe hetuesi i aksidenteve ajrore, Vladimir Tatarenko, ka arritur të krijoi një kabinë të ndashme nga aeroplani që bart pasagjerë, e që potencialisht mund të ndahej nga aeroplani në rast rreziku. Nëse një aeroplan gjatë fluturimit do të kishte probleme serioze, dhe do rrezikonte përplasjen në tokë, atëherë pjesa e ndashme e aeroplanit ne raste të tilla do mund të shkëputej dhe përmes dy parashutave do aderonte sigurt në tokë. Përmes kësaj video mund ta shihni të ilustruar se si mund të shpëtohen pasagjerët e aeroplanëve në rast rrezikut nga përplasja eventuale. Përplasjet të aeroplanëve ka pasur jo pakë përgjatë viteve të fundit.