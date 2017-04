Kush arrin vonë në shkollë, punon tokën!

Drejtori i një gjimnazi në Nuoro, pranë Sardenjës në Itali, ka gjetur një mënyrë origjinale për të dënuar ata që mbërrijnë me vonesë në shkollë. Nxënësit gjumashë do të detyrohen të punojnë tokën. Sipas drejtorit, kjo është një mënyrë e mirë për të shtuar gjelbërimin përreth shkollës, por edhe për t’i bërë nxënësit më të përgjegjshëm. Para pak muajsh, mediat ndërkombëtare i bënë jehonë traditës ekstreme në Kenia, ku nxënësit e gjimnazeve dënohen duke prerë pemë, duke larë derrat, duke pastruar me ujë me sapun parkingun apo tualetet e shkollës.