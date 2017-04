Kurthi grek për Mbretërinë e Bashkuar

Pas dorëheqjes formale të Britanisë të mërkurën më 29 mars 2017, Bashkimi Evropian ka planifikuar qëndrimin e saj për të negociuar daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga blloku. Në shikim të parë, drafti i udhëzimeve për negociata duket miqësor dhe i arsyeshëm. Por mos u mashtroni. Ato përmbajnë një kurth me të cilin ndjekësit e negociatave të paketës greke të shpëtimit duhet ta kenë shumë të njohur. Në këtë pikë, mbështetësit Brexit pa dyshim do të bërtasin “Britania e Madhe nuk është si Greqia!”. Sigurisht që s’është. Mbretëria e Bashkuar është një nga ekonomitë më të mëdha në Evropë, dhe largimi i saj nga BE do të lërë një plagë të madhe që do të marrë kohë për t’u shëruar. Një dalje e qetë dhe e rregullt është në interesin e të gjithëve, për të minimizuar dëmin nga të dyja palët dhe për të ndihmuar shërimin e saj. Kjo pra është ajo që Mbretëria e Bashkuar dhe BE-ja thonë se duan. Atëherë, pse them se është një kurth? Thelbi i negociatave greke është se, lehtësimi i borxhit që Greqia kaq dëshpërimisht ka nevojë, kushtëzohet nga fakti se Greqisë i duhet të plotësojë të gjitha kushtet e kreditorëve të BE-së, në mënyrë të plotë. BE-ja as që do të diskutojë lehtësim borxhi derisa të jetë bërë përparim i mjaftueshëm në çdo gjë tjetër. Çdo herë që Greqia i afrohet lehtësimit të borxhit, menjëherë i largohet, ose duke i shtuar kushte të reja ose duke gjetur arsye për të dyshuar se kushtet kanë qenë vërtet të plotësuara. Sigurisht që Britania nuk po kërkon një lehtësim borxhi. Ajo është pas një çmimi tjetër. Letra e Tereza May përcaktoi atë çfarë dëshiron Mbretëria e Bashkuar (emfaza ime): “Rënia dakord për një qëndrim të nivelit të lartë për çështjet që ngrihen nga tërheqja jonë, patjetër që do të jetë parësore. Por ne propozojmë një Marrëveshje të Tregtisë së Lirë të guximshme dhe ambicioze mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Europian. Kjo duhet të jetë me një synim dhe një ambicie më të madhe se çdo marrëveshje e ngjashme me atë që është lidhur më parë në mënyrë që të mbulojë sektorë të rëndësishëm për ekonomitë tona të lidhura, të tilla si shërbimet financiare dhe industritë e rrjetit (telekomunikacion, i ujit, i energjisë, hekurudhor etj.)”. Mrekulli. Jo vetëm që Mbretëria e Bashkuar dëshiron një marrëveshje të tregtisë së lirë të rënë dakord para se të largohet nga blloku, por, me sa duket dëshiron që kjo marrëveshje të ketë kushtet më të favorshme se çdo marrëveshje tjetër tregtie që BE ka me vende të tjera. Nuk e di kush e krijoi këtë ide të shfrenuar nga imagjinata, por me shumë mundësi nuk ka për të parë dritën e diellit ashtu si gjallesat e Marianas Trench (pika më e thellë e Oqeanit Paqësor). BE-ja menjëherë ndërhyri për të mos i lënë vend, çdo ideje që ekipi Brexit mund të kishte se Mbretëria e Bashkuar do të ketë po të njëjtin lloj aksesi tregtar, siç gëzon aktualisht si pjesëtar në tregun e përbashkët evropian. “Një joanëtar i Bashkimit, që nuk jeton me të njëjtat detyrime si një anëtar, nuk mund të ketë të njëjtat të drejta dhe të gëzojë të njëjtat përfitime si një anëtar”. Me çfarëdolloj marrëveshje tregtie të përfundojë Britania e Madhe, nuk do t’i afrohet aspak asaj që aktualisht ka si anëtare e BE-së. Për fat të keq, Mbretëria e Bashkuar ka vërtet nevojë për një marrëveshje të re të tregtisë. Asaj i nevojitet më tepër se BE-së. Mbretëria e Bashkuar ka gjasa të humbasë shumë më tepër se BE-ja nga negocimi i kushteve të Organizatës Botërore të Tregtisë, pas Brexit. Aktualisht, rreth 44% e eksporteve të Britanisë së Madhe i shkojnë BE-së, dhe mbi gjysma e importeve të saj vijnë nga atje. Një pjesë e mirë e prodhimit automobil dhe e industrisë së shërbimeve financiare të saj ka gjasa të dëmtohen keqazi. BE-ja e di shumë mirë këtë gjë dhe jo vetëm se letra e znj. May e tha një gjë të tillë. Sinqerisht, kush i shkruan këto gjëra? Pra, negociatorët e ngurtësuar të ekipit të BE-së panë një mundësi – dhe e kapën. Paragrafi i rëndësishëm në draftin e udhëzimeve negociuese është kjo: Derisa të ketë një marrëveshje mbi marrëdhëniet e ardhshme midis Bashkimit dhe Mbretërisë së Bashkuar, si e tillë ajo do të mund të përfundohet vetëm atëherë kur Mbretëria e Bashkuar është bërë një vend i tretë, neni 50 i Traktatit të Bashkimit Evropian kërkon të merret parasysh kuadri për marrëdhëniet e ardhshme me Bashkimin në marrëveshjet për tërheqjen. Për këtë qëllim, një kuptim të përgjithshëm i kornizës së marrëdhënieve të ardhshme mund të identifikohet gjatë një faze të dytë të negociatave sipas nenit 50. Bashkimi dhe shtetet anëtare janë të gatshme të ndërmarrin diskutime paraprake dhe përgatitore për këtë qëllim në kontekstin e negociatave sipas nenit 50 TBE, sapo të jetë bërë një progres në fazën e parë drejt arritjes së një marrëveshjeje të kënaqshme mbi rregullimet për një tërheqje të rregullt.