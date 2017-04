Kur hoxhallarët kërkojnë një vend pune

Zejnulla VESELI

Shkup, 10 prill – Klerikë fetarë, balerinë, magjistra, doktorë shkencash dhe profile të ndryshme të specializuara të punëtorëve radhiten në listën e të papunëve në Agjencinë për punësim, e cila nëse analizohet mirë, pothuajse nuk ka kuadër që nuk mungon në tregun e punës në Maqedoni, shkruan gazeta KOHA. Nga gjithsej 104,958 persona të papunësuar të cilët janë deklaruar se në mënyrë aktive kërkojnë punë në janar të këtij viti, rreth 16.319 janë evidentuar vetëm në qendrën për punësim në Shkup. Kësisoj, nëse analizohen profilet e punëtorëve të cilët ofrohen në tregun e punës si të papunë, mund të konstatohet se të papunë ka prej të gjitha profileve: me arsim të lartë, me shkollë të mesme, e deri në artizanë dhe nxënës të shkollave të mesme, por ka edhe me kualifikime të ulëta dhe arsimi fillor të pambaruar. Në listën e Agjencisë si të papunë në Shkup figurojnë dymbëdhjetë hoxhallarë, dy priftërinj, katër balerin, gjashtë argjendarë, tetë programues, piktorë akademikë, skulptorë, kompozitor akademikë, arkitektë, dhjetëra atletë dhe trajnerë sportiv, po aq gazetarë, si dhe profile të tjera. Gjithashtu ka qindra juristë të diplomuar, motra medicinale, arsimtarë dhe profesorë, gjeometër, por dhe aktorë të artit dramatik, artistë të diplomuar, regjisorë…, të cilët presin shansin e tyre për t’u punësuar. Ka dhe 441 të pa punë të cilët janë deklaruar si shitës. Zejtarë ka për çdo gjë, nga auto elektricistë ku janë evidentuar 43, këpucarë 44, 143 mjeshtër çelësash, 36 elektricistë, 12 zjarrfikës etj. Këto të dhëna janë në kundërshtim me reagimet e komunitetit të biznesit të cilët theksojnë se ekonomisë i mungojnë punëtorë të kualifikuar. Në të dhënat e Agjencisë së punësimit nuk ka detaje për eksperiencën dhe moshën e të papunëve, por pothuajse në të gjitha profesionet ka kuadër të papunë. Mbanë teza e agjencive që merren me ndërmjetësimin e punësimit, se në disa raste nuk është i përshtatshëm vendi i punës që ofrohet për punësim, pasi ka punëdhënës që kërkojnë edhe kritere specifike, siç është përvoja dhe përsosja profesionale. Ndërkaq, numri më i madh i të papunëve në Maqedonia është nga Shkupi, duke patur parasysh se është edhe kryeqytet dhe aty është i koncentruar numri më i madh i popullsisë së vendit. Në qoftë se shikohen numrat, zhgënjyese është se ka shumë ekonomistë të papunë, pastaj juristë dhe arsimtarë nga të gjitha fushat, gjegjësisht kuadër me arsim të lartë. Në listë pothuajse nuk ka profesion të cilin nuk e ka përfshirë papunësia në Shkup, madje edhe kur bëhet fjalë për magjistra. Ndërkaq, mund të nënkuptohet si situata është edhe më keq në qytete tjera, pasi bëhet fjalë edhe për oferta më të ulëta për vende pune. Duke analizuar listën, në sy bie se mënyrë drastike është rritur numri i madh i magjistrave nga lëmit e ndryshme. Si të papunë në Shkup numërohen 256 magjistra, shumica të shkencave juridike-39, nga lëmia e biznesit ka 22 magjistra, ndërsa po aq dhe në shkencat ekonomike, e drejta penale e civile si dhe kriminalistikë, art, menaxhimi i shëndetit etj. Magjistra ka dhe në financa, histori, arkeologji, bujqësi, veterinari, administratës së biznesit, shkenca teknike, pedagogji, turizëm, siguri, afirmim, filozofi, shkencat muzikore dhe për paqe dhe zhvillim. Në listën e Agjencisë si të papunë janë regjistruar dhe pesë doktorantë, dhe atë në filologji, filozofi, pedagogji, shkenca ekonomike, antropologji dhe art, ndërsa të papunë janë dhe 24 doktorë të mjekësisë.

