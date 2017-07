Ku është këmba ime? Tmerri i 21-vjeçares kur u zgjua nga koma (FOTO)

Një vajzë të re e kapi paniku kur u zgjua nga koma dhe zbuloi se mjekët i kishin prerë njërën këmbë. 21-vjeçarja Chey Alvarez, nga British Columbia e Kanadasë u pickua nga një merimangë, që e infektoi me një parazit mishngrënës. Mjekët e vendosën atë në koma të induktuar për 10 ditë, ndërsa qëndroi për gati 2 javë në jetë me aparatura, pasi u diagnostikua me necrotizing fasciitis. Siç shkruan e përditshmja “The Sun”, prindërit e 21-vjeçares besojnë se ajo u pickua nga një merimangë vdekjeprurëse. Sëmundja u përhap me kaq shpejtësi, sa mjekët u detyruan të prisnin këmbën e së resë, që infeksioni të mos përhapej më tej. Kur më në fund u zgjua në spital, ajo e ndjeu se diçka nuk shkonte dhe kërkoi për një stilolaps për të shkruajtur diçka. “Më mungon një këmbë?”, ishte fjalia e parë që ajo i tha babait të saj. Ky i fundit, duke folur për mediat rrëfeu frikën e madhe që kishte patur se e bija do të vdiste.