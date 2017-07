Ktheu futbollin në verë (FOTO)

Teksa disa futbollistë pasi lënë lojën në fushë, qëndrojnë në këtë zanat. Po nuk ndodh kështu për ish mbrojtësin e Birmingham Olivier Tebily, i cili iu përkushtua hardhive të rrushit dhe jo fansave. “Kur firmosa kontratën time të parë profesinale, bleva dy hektarë. I thashe vetes nëse do të plagosem spot me futboll, do të kem diçka me të cilën të merrem”, nis rrëfimin e tij për BBC sportisti i kombëtares së Bregut të Fildishtë, Tebily, duke qëndruar mes verërave të tij në fshatin juglindor francez të Salles D’Angles. Tebily thotë me tej se i është dashur të punojë në këtë tokë për të patur disa para më shumë për pushime, për në det me shokës, para se të bëhej një profesionist.